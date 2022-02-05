Понад 42 тис. COVID-інфікувань зафіксували в Україні за добу

Госпіталізовані з коронавірусом. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про швидке поширення хвороби.

Медики 4 лютого зафіксували 42 тис. 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це трішки менше, ніж 3 лютого — тоді офіційно коронавірус підхопили 43 тис. 778 осіб. Серед нових хворих 4 тис. 268 дітей та 920 медичних працівників. Довелося госпіталізувати 3 тис. 918 хворих, а 185 людей померли. Одужати змогли 9 тис. 628 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіли вже 4 млн 256 тис. 208 осіб. Одужали 3 млн 669 тис. 979 осіб. Жертвами ковіду стали 101 тис. 168 хворих.

Вакцинувалися проти ковіду 4 лютого 76 тис. 350 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 15 млн 442 тис. 559 осіб. Дві дози отримали 14 млн 758 тис. 350 людей. Загалом було проведено 30 млн 665 тис. 677 щеплень.

Нагадаємо, штам коронавірусної хвороби COVID-19 «Омікрон» підтвердили у 100% лабораторних проб у Хмельницькій області. Цей варіант ковіду протікає з меншими ускладненнями та переноситься легше.