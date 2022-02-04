Штам “Омікрон” підтвердили у 100% проб на Хмельниччині

https://racurs.ua/ua/n166628-shtam-omikron-pidtverdyly-u-100-prob-na-hmelnychchyni.html

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Штам коронавірусу «Омікрон» підтвердили у 100% лабораторних проб у Хмельницькій області.

Ми щотижня відправляємо на дослідження певну кількість проб для підтвердження, щоб знати, який штам циркулює. Востаннє ми відправляли 28 січня 32 проби в нашу референс-лабораторію. Результати прийшли, що у всіх 100% штам Омікрон. Ми знали й раніше, що він в нас циркулює, дивлячись по тому, як зменшився інкубаційний період, і як протікає цей процес серед хворих, — зазначив на брифінгу директор «Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ» України Микола Габрикевич.

Він додав, що наразі лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб щодня здійснює понад 4 тис. досліджень. Габрикевич зауважив, що «Омікрон» протікає з меншими ускладненнями та переноситься легше.

Нагадаємо, загалом на Хмельниччині з початку пандемії підтверджено понад 174 тис. випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: «Укрінформ»