https://racurs.ua/ua/n166627-peredaty-tehpasport-na-avto-mojna-bude-cherez-diu.html

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Додаток «Дія» дозволить передавати електронний техпаспорт на автомобіль іншим користувачам.

У такий спосіб водії зможуть передавати право користування автомобілем іншим людям. Невдовзі нові правила передбачатимуть, що відповідальність за порушення правил дорожнього руху нестиме саме водій, а не власник машини. Саме тому важливо аби водій мав у наявності техпаспорт машини, якою він керує. Про це 4 лютого повідомив Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Наразі відбувається реєстрація на Бета-тестування нової послуги «Належний користувач». Заяву на належного користувача в «Дії» мають подавати дві особи — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.

Для цього потрібно представити:

закордонний чи внутрішній паспорт у «Дії»;

для власника — техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача;

для належного користувача — водійське посвідчення відповідної категорії.

Зазначається, що після реєстрації на бета-тест на пошту надійде лист з подальшими інструкціями.

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія. А зовсім скоро це можна буде зробити за кілька кліків у «Дії», — додали в Мінцифрі.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.