https://racurs.ua/n166627-peredat-tehpasport-na-avto-mojno-budet-cherez-diu.html

Ракурс

Приложение «Дія» позволит передавать электронный техпаспорт на автомобиль другим пользователям.

Таким образом водители смогут передавать право пользования автомобилем другим людям. Вскоре новые правила будут предусматривать, что ответственность за нарушение правил дорожного движения будет нести именно водитель, а не владелец машины. Именно поэтому важно, чтобы водитель имел в наличии техпаспорт машины, которой он управляет. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас происходит регистрация на бета-тестирование новой услуги «Надлежащий пользователь». Заявление на надлежащего пользователя в «Дії» должны подавать два лица — владелец авто и водитель, который хочет стать надлежащим пользователем.

Для этого нужно представить:

загранпаспорт или внутренний паспорт в «Дії»;

для владельца — техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;

для надлежащего пользователя — водительское удостоверение соответствующей категории.

Отмечается, что после регистрации на бета-тест на почту поступит письмо с дальнейшими инструкциями.

Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя. А совсем скоро это можно будет сделать за несколько кликов в «Дії», — добавили в Минцифре.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.