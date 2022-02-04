Штамм «Омикрон» подтвердили в 100% проб в Хмельницкой области

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Ракурс

Штамм коронавируса «Омикрон» подтвердили в 100% лабораторных проб в Хмельницкой области.

Мы еженедельно отправляем на исследование определенное количество проб для подтверждения, чтобы знать, какой штамм циркулирует. В последний раз мы отправляли 28 января 32 пробы в нашу референс-лабораторию. Результаты пришли, что у всех 100% штамм «Омикрон». Мы знали и раньше, что он у нас циркулирует, судя по тому, как уменьшился инкубационный период и как протекает этот процесс среди больных, — отметил на брифинге директор «Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава» Николай Габрикевич.

Он добавил, что в настоящее время лаборатория областного центра контроля и профилактики болезней ежедневно осуществляет более 4 тыс. исследований. Габрикевич отметил, что «Омикрон» протекает с меньшими осложнениями и переносится легче.

Напомним, в целом в Хмельницкой области с начала пандемии подтверждено более 174 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Источник: «Укрінформ»