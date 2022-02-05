НКРЭКУ ввела ряд ограничений на рынке электроэнергии. Фото: pixabay.com

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Ряд ограничений на рынке электроэнергии ввела Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Решение по ограничениям приняли 4 февраля на экстренном заседании. Соответствующие изменения внесли в карантинное постановление № 766 от 8 апреля 2020 года. Эти меры направлены на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен. Об этом 5 февраля сообщает «Интерфакс-Украина».

На сегодня в связи с профицитом, неожиданным или ожидаемым, в связи с включением 15 атомных блоков начали осуществляться действия на рынке, которые мы не можем приветствовать. Кто-то может называть это злоупотреблением. Возможно, это сильное слово, но тот факт, что внутрисуточный рынок (ВДР) у нас по объемам уже сравнивается с рынком «на сутки вперед» (РДН), это точно нездоровая ситуация. Поэтому мы приняли решение отрегулировать ее, — пояснил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Отмечается, что до 28 февраля установлено минимальное ценовое ограничение на ВДР на уровне 105% от цены РДН. Это ограничение начало действовать с 5 февраля. Также комиссия решила вернуться к алгоритму расчета платы за небалансы на уровне 115% цены РДН. Кроме того, решение предусматривает, что при наличии профицита системы в Объединенной энергетической системе Украины администратор расчетов при списании средств за небалансы применяет цену платежа за отрицательный небаланс на уровне 115% цены РДН. Эта норма вступит в силу с 6 февраля.

Также НКРЭКУ ввела практику проверки происхождения объемов продаж э/э на сутки поставок в заявках на продажу участников ВГС/РДН, что вступает в силу с понедельника, 7 февраля.

Напомним, в январе Кабинет министров ввел Государственное регулирование цен на определенные продукты — до окончания карантина запретили устанавливать наценку более 10%.

Источник: «Интерфакс-Украина»