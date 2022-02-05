НКРЕКП запровадила низку обмежень на ринку електроенергії. Фото: pixabay.com

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Низку обмежень на ринку електроенергії запровадила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Рішення щодо обмежень ухвалили 4 лютого на екстреному засіданні. Відповідні зміни внесли до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року. Ці заходи спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін. Про це 5 лютого повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На сьогодні у зв’язку із профіцитом, несподіваним чи очікуваним, у зв’язку з включенням 15 атомних блоків почали здійснюватися дії на ринку, які ми не можемо вітати. Хтось може називати це зловживанням. Можливо, це сильне слово, але той факт, що внутрішньодобовий ринок (ВДР) у нас за обсягами вже порівнюється з ринком «на добу вперед» (РДН), це точно нездорова ситуація. Тому ми ухвалили рішення відрегулювати її, — пояснив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Зазначається, що до 28 лютого встановлене мінімальне цінове обмеження на ВДР на рівні 105% від ціни РДН. Це обмеження почало діяти з 5 лютого. Також комісія вирішила повернутися до алгоритму розрахунку плати за небаланси на рівні 115% ціни РДН. Крім того, рішення передбачає, що за наявності профіциту системи в Об'єднаній енергетичній системі України адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланси застосовує ціну платежу за негативний небаланс на рівні 115% ціни РДН. Ця норма набуде чинності з 6 лютого.

Також НКРЕКП запровадило практику перевірки походження обсягів продажу е/е на добу поставок у заявках на продаж учасників ВДР/РДН, що набирає чинності з понеділка, 7 лютого.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів запровадив Державне регулювання цін на певні продукти — до закінчення карантину заборонили встановлювати націнку понад 10%.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»