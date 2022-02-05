Канада отправила Украине военную помощь. Фото: saltwire.com

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Канада отправила Украине военную помощь — самолет с грузом уже вылетел в Киев.

Помощь украинские армии связана с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии. Об этом сообщили на веб-странице Министерства обороны Канады.

В ночь на 4 февраля самолет Военно-воздушных сил Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины, — подчеркнули в оборонном ведомстве.











В Украину прибудут, разведывательное оборудование, средства индивидуальной защиты и оборудование для ведения наблюдения. Также вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силовики должным образом обучены для обслуживания и использования этого оборудования.

Напомним, правительство Канады решило на три года продлить учебную миссию Unifier в Украине, которая занимается обучением военных и наращиванием их потенциала. Личный состав миссии увеличат до 400 человек. Кроме того, было принято предоставить Украине военную помощь в размере 340 млн долл.