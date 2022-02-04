https://racurs.ua/n166643-5-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 5 февраля — Всемирный день «Нутеллы». Начало этому празднику в 2007 году положила блогерша Сара Россо, а в интернет-пространстве эту идею быстро подхватили. «Нутелла» — известная шоколадно-ореховая паста, созданная в Италии. Изобрел ее Кондитер Пьетро Ферреро. Он хотел производить шоколадные батончики, но тогда был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла добавил к вкусностям лесные орехи. Покупателям быстро понравились новые сладости.

5 февраля в церковном календаре — день памяти святой Агаты. Родилась святая Агата на острове Сицилия в городе Катания, поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Ее семья была благородной и очень богатой. В юности девушка была очень красивой, а потому у нее было много поклонников. Однако она выбрала для себя другой путь, решила остаться девой и посвятить жизнь служению Богу.

Среди тех, кому Агата отказала, был и сенатор Квинтиан. Из-за этого он возненавидел девушку. Во время христианских гонений Агата была задержана и подвергнута жестоким пыткам именно из-за этого отказа. Ей сначала отрезали грудь, а затем замучили до смерти. Произошло это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.

Что нельзя делать в этот день:

запрещается отказывать в помощи тем, кто ее попросил;

беременным говорили не стоять на пороге дома;

в этот день не веселились и не пели.

Приметы на завтра: