Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

5 февраля — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

4 фев 2022, 22:23
999

Праздник завтра — 5 февраля — Всемирный день «Нутеллы». Начало этому празднику в 2007 году положила блогерша Сара Россо, а в интернет-пространстве эту идею быстро подхватили. «Нутелла» — известная шоколадно-ореховая паста, созданная в Италии. Изобрел ее Кондитер Пьетро Ферреро. Он хотел производить шоколадные батончики, но тогда был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла добавил к вкусностям лесные орехи. Покупателям быстро понравились новые сладости.

5 февраля в церковном календаре — день памяти святой Агаты. Родилась святая Агата на острове Сицилия в городе Катания, поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Ее семья была благородной и очень богатой. В юности девушка была очень красивой, а потому у нее было много поклонников. Однако она выбрала для себя другой путь, решила остаться девой и посвятить жизнь служению Богу.






Среди тех, кому Агата отказала, был и сенатор Квинтиан. Из-за этого он возненавидел девушку. Во время христианских гонений Агата была задержана и подвергнута жестоким пыткам именно из-за этого отказа. Ей сначала отрезали грудь, а затем замучили до смерти. Произошло это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.

Что нельзя делать в этот день:

  • запрещается отказывать в помощи тем, кто ее попросил;
  • беременным говорили не стоять на пороге дома;
  • в этот день не веселились и не пели.

Приметы на завтра:

  • если солнечная погода, то весна будет ранней;
  • утром синицы громко щебечут — к морозам в ближайшее время;
  • по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель;
  • много снега означает, что и хлеба будет много;
  • какая погода 5 февраля, такой она будет и в январе следующего года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров