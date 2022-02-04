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5 февраля — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n166643-5-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 5 февраля — Всемирный день «Нутеллы». Начало этому празднику в 2007 году положила блогерша Сара Россо, а в интернет-пространстве эту идею быстро подхватили. «Нутелла» — известная шоколадно-ореховая паста, созданная в Италии. Изобрел ее Кондитер Пьетро Ферреро. Он хотел производить шоколадные батончики, но тогда был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла добавил к вкусностям лесные орехи. Покупателям быстро понравились новые сладости.
5 февраля в церковном календаре — день памяти святой Агаты. Родилась святая Агата на острове Сицилия в городе Катания, поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Ее семья была благородной и очень богатой. В юности девушка была очень красивой, а потому у нее было много поклонников. Однако она выбрала для себя другой путь, решила остаться девой и посвятить жизнь служению Богу.
Среди тех, кому Агата отказала, был и сенатор Квинтиан. Из-за этого он возненавидел девушку. Во время христианских гонений Агата была задержана и подвергнута жестоким пыткам именно из-за этого отказа. Ей сначала отрезали грудь, а затем замучили до смерти. Произошло это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.
Что нельзя делать в этот день:
- запрещается отказывать в помощи тем, кто ее попросил;
- беременным говорили не стоять на пороге дома;
- в этот день не веселились и не пели.
Приметы на завтра:
- если солнечная погода, то весна будет ранней;
- утром синицы громко щебечут — к морозам в ближайшее время;
- по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель;
- много снега означает, что и хлеба будет много;
- какая погода 5 февраля, такой она будет и в январе следующего года.
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