https://racurs.ua/ua/n166643-5-lutogo-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 5 лютого — Всесвітній день «Нутелли». Започаткувала це свято у 2007 році блогерка Сара Россо, а в інтернет-просторі цю ідею швидко підхопили. «Нутелла» — відома шоколадно-горіхова паста, яка була створена в Італії. Винайшов її кондитер П'єтро Ферреро. Він хотів виготовляти шоколадні батончики, але тоді був дефіцит какао. Чоловік не розгубився і замість какао-масла додав до смаколиків лісові горіхи. Покупцям швидко сподобалися нові солодощі.

5 лютого в церковному календарі — день пам’яті святої Агати. Народилася свята Агата на острові Сицилія в місті Катанія, тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною. В юності дівчина мала гарну вроду, а тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.

Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.

Що не можна робити цього дня:

забороняється відмовляти в допомозі тим, хто її попросив;

вагітним говорили не стояти на порозі будинку;

у цей день не веселилися і не співали.

Прикмети на завтра: