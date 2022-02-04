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Зміни клімату продовжують турбувати вчених. Дослідники з Університету штату Мен, США, встановили, що льодовик на найвищій горі планети витончився в 80 раз швидше, ніж утворився.

Лід, який накопичувався на льодовику Евересту Південне сідло 2 тис. років, розтанув за 25 років. Про це повідомляє CNN.

Танення льодовиків на найвищих точках Землі може призвести до трагічних наслідків, вважають експерти. Це може спровокувати лавини та пересихання джерел води, від яких залежить близько 1,6 млрд людей.

Фахівці зібрали зразки крижаного керна довжиною 10 м і встановили два найвищі в автоматичні метеостанції для збору даних. Одна зі станцій стала першою, встановленою в «зоні смерті» — на території вище 8 тис. м, де кисню недостатньо для підтримки життя.

Результати підтвердили, що зміна клімату через діяльність людини досягла найвищих піків. Льодовик втратив 55 м льоду за чверть століття. Втративши сніговий покрив, він більше не може відбивати сонячне випромінювання, що лише прискорює танення.

Через екстремальний вплив сонячних променів танення в регіоні може посилитися у 20 разів. Зниження вологості та посилення вітрів також руйнують лід. Швидкість танення ще більше ускладнить експедиції на Еверест.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату провокують танення льодовиків. Дослідники виявили, що за останні кілька десятиліть гімалайські льодовики втрачали лід в 10 раз швидше, ніж у середньому з Малого льодовикового періоду.

Джерело: CNN