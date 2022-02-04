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Ракурс

ДТП з Трухіним — запис з камери поліцейського передали правоохоронцям

4 лют 2022, 21:02
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ДТП з Трухіним, скандальним екс-нардепом від «Слуги народу», розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Органу слідства редакція видання «Українська правда» передала відеозапис з натільної камери поліцейського, на якому зафіксовано, як нардеп Олександр Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує хабар. Про це повідомив журналіст «УП» Михайло Ткач.

Допис Ткача. Фото: Facebook






За його словами, на запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП з Трухіним прокоментував очільник Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Денис Монастирський. Він стверджує, що екс-народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін, який намагався втекти із місця ДТП, та пропонував патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу.

Джерело: Ракурс


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