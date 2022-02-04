https://racurs.ua/ua/n166641-dtp-z-truhinym-zapys-z-kamery-policeyskogo-peredaly-pravoohoroncyam.html

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ДТП з Трухіним, скандальним екс-нардепом від «Слуги народу», розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Органу слідства редакція видання «Українська правда» передала відеозапис з натільної камери поліцейського, на якому зафіксовано, як нардеп Олександр Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує хабар. Про це повідомив журналіст «УП» Михайло Ткач.

За його словами, на запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП з Трухіним прокоментував очільник Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Денис Монастирський. Він стверджує, що екс-народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін, який намагався втекти із місця ДТП, та пропонував патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу.