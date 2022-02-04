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Ракурс

Изменения климата продолжают беспокоить ученых. Исследователи из Университета штата Мэн, США, установили, что ледник на самой высокой горе планеты истончился в 80 раз быстрее, чем образовался.

Лед, который накапливался на леднике Эвереста Южное седло 2 тыс. лет, растаял за 25 лет. Об этом сообщает CNN.

Таяние ледников на самых высоких точках Земли может привести к трагическим последствиям, считают эксперты. Это может спровоцировать лавины и пересыхание источников воды, от которых зависит около 1,6 млрд человек.

Специалисты собрали образцы ледяного керна длиной 10 м и установили две самые высокие в автоматические метеостанции для сбора данных. Одна из станций стала первой, установленной в «зоне смерти» — на местности выше 8 тыс. м, где кислорода недостаточно для поддержания жизни.

Результаты подтвердили, что изменение климата из-за деятельности человека достигло самых высоких пиков планеты. Ледник потерял 55 м льда за четверть века. Утратив снежный покров, он больше не может отражать солнечное излучение, что лишь ускоряет таяние.

Из-за экстремального воздействия солнечных лучей таяние в регионе может усилиться в 20 раз. Снижение влажности и усиление ветров также разрушают лед. Скорость таяния еще больше осложнит экспедиции на Эверест.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата провоцируют таяние ледников. Исследователи обнаружили, что за последние несколько десятилетий гималайские ледники теряли лед в 10 раз быстрее, чем в среднем со времен Малого ледникового периода.

Источник: CNN