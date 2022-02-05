Канада відправила Україні військову допомогу. Фото: saltwire.com

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Канада відправила Україні військову допомогу — літак із вантажем вже вилетів до Києва.

Допомога українські армії пов’язано з недавньою заявою влади Канади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні та розширенням канадської тренувальної місії. Про це повідомили на веб-сторінці Міністерства оборони Канади.

У ніч проти 4 лютого літак Військово-повітряних сил Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України, — наголосили в оборонному відомстві.











До України прибудуть, розвідувальне обладнання, засоби індивідуального захисту та обладнання для ведення спостереження. Також вилетіла група канадських фахівців, які мають переконатися, що українські силовики належним чином навчені для обслуговування і використання цього обладнання.

Нагадаємо, уряд Канади вирішив на три роки продовжити навчальну місію Unifier в Україні, який займається навчанням військових та нарощуванням їхнього потенціалу. Особовий склад місії збільшать до 400 осіб. Крім того, було ухвалено надати Україні військову допомогу у розмірі 340 млн дол.