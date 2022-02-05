О стабилизации валютного рынка заявили в Нацбанке

О стабилизации валютного рынка заявили в НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась по сравнению с концом января.

Повышенный спрос на валюту, который наблюдался в прошлые периоды из-за психологического фактора, успокоился. Также свою роль сыграло то, что выросло предложение валюты. За последнюю неделю гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 грн за 1 долл. с 28,68 грн за 1 долл. на закрытии межбанка. Об этом заявила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Отмечается, что финансовый регулятор выходил на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний. Но НБУ не продавал валюту, как было в январе, а покупал.

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Всего за неделю Национальный банк купил на валютном рынке 333,7 млн. дол. На этой же неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем купило.

Напомним, в Нацбанке заявляли, что 3 февраля курс украинской валюты относительно доллара упал на 7 копеек. Относительно евро гривна подешевела на 25 копеек.