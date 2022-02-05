Электрокар Porsche пересек территорию США за рекордное время

Электрический седан Porsche Taycan. Фото: drom.ru

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Ракурс

Электрический седан Porsche Taycan побил рекорд скорости зарядки в ходе пробега от восточного побережья США до западного.

Немецкий электрокар потратил на зарядку менее двух с половиной часов. Такое достижение уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Таким образом «Порш» побил рекорд корейского электромобиля Kia EV6, который на аналогичном маршруте простоял на зарядных станциях семь часов, десять минут и одну секунду. Об этом сообщает издание Newsroom.

Отмечается, что «Тайкан» преодолел 4 тыс. 562 км от здания мэрии Нью-Йорка в одноименном штате на восточном побережье в мэрии Лос-Анджелеса в штате Калифорния на западном побережье. Рекордное время составляет два часа, 26 минут и 48 секунд. Управлял автомобилем водитель Уэйн Гердес, который уже принимал участие в заездах на экономичность для Книги рекордов Гиннесса.

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Рекорд был установлен обычным Porsche Taycan с опцией Performance Battery Plus. Батарея машины была увеличена до емкости 93,4 кВт-ч. Каждая пройденная миля снималась на видео и отслеживалась по GPS. Результаты утверждала специальная судейская коллегия.

Напомним, известный итальянский бренд суперкаров Lamborghini в 2022 году представит свои последние новинки с бензиновым двигателем. На 2023 год запланирована премьера нового серийного суперкара с гибридной силовой установкой, а после 2025 года должен появиться первый электромобиль этого бренда.