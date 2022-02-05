Русский крейсер «Маршал Устинов». Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n166653-irlandskie-vvs-pokazali-v-pricel-rossiyskiy-kreyser-foto-video.html

Ракурс

Российский крейсер «Маршал Устинов» попал под прицел ирландской военной авиации.

Военно-воздушные силы Ирландии показали корабль «Маршал Устинов» ВМС России под прицелом. Этому предшествовало сообщение телеканала Минобороны РФ «Звезда» о маневрах флота страны-агрессора в северо-восточной части Атлантического океана. Об этом написал основатель проекта InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

Пропагандисты с канала «Звезда» 4 февраля опубликовали репортаж своего корреспондента с борта «Маршала Устинова» о так называемых обучения российских ВМС России в Атлантическом океане. Легенда «учений» предполагала, что «вражеские» самолеты атаковали крейсер сразу с обеих сторон.

Бурко отметил, что за несколько часов после заявления российских пропагандистов на странице Ирландского авиационного корпуса в Twitter распространили видео без комментариев, на котором держат на прицеле «Маршала Устинова».

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Напомним, отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после учения в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированный Крыму.