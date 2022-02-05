Военные США в Польше. Фото: armyinform.com.ua

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Военнослужащие Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки начали прибывать в Польшу на фоне наращивания российских войск возле границ Украины.

В субботу, 5 февраля, на аэродроме Ясенка близ Жешува сел небольшой самолет с первыми солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии. Это первая переброска из 1 тыс. 700 военных США, которые должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО по решению президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство PAP.

По словам пресс-секретаря 18-й механизированной дивизии майора ВС Польши Пшемыслава Липчинского, в Ясенку должны были прибыть два самолета. Еще один самолет должен был прилететь в обеденное время, однако США отложили этот рейс. Ожидается, что значительная часть американских военных прибудут в Польшу завтра, 6 февраля.

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Напомним, 3 февраля первые военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster Военно-воздушных сил США приступили к переброске подразделений американской армии в Восточную Европу. В Германию, Румынию и Польшу отправились десантники из 82-й воздушно-десантной дивизии с военной базы «Форт-Брэгг» в штате Северная Каролина. Ожидалось, что в Германию прибудут 300 военных, а в Польшу отправятся около 1 тыс. 700 военнослужащих.

Источник: PAP