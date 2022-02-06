Під час Міжнародного маршу єдності на підтримку України, фото: «Укрінформ»

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У Києві іноземці, які проживають в України, провели акцію на підтримку нашої держави проти російської агресії — Міжнародний марш єдності на підтримку України (Internatinoal Unity March for Ukraine).

Акція, в якій взяли участь близько 200 осіб, розпочалася в центрі міста — з парку біля пам’ятника Тарасу Шевченку учасники маршу пройшли ходою до Майдану Незалежності, повідомляє агентство «Укрінформ».

Учасники маршу вигукували «Слава Україні» та тримали прапори своїх країн, а також прапори України. На Майдані Незалежності організатори заспівали Гімн України.

Ходу супроводжували два патрульні автомобілі. Загалом акція пройшла спокійно.

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Нагадаємо, вчора, 5 лютого, у Харкові відбувся «Марш єдності», в якому взяли участь понад 5 тис. людей.

Джерело: «Укрінформ»