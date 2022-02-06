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Збірна України з футзалу поступилася команді Іспанії, фото: Асоціація футзалу України

«Бронзи» не буде — збірна України з футзалу поступилася команді Іспанії

6 лют 2022, 18:29
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Збірна України з футзалу з рахунком 1:4 поступилася в матчі за третє місце команді Іспанії.

Таким чином, команда України на чемпіонаті Євро-2022 посіла четверте місце, а Іспанія здобуває «бронзу». Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Зазначається, що Іспанці ще жодного разу на чемпіонатах Європи не займали місце нижче за третє, а Україні вкотре не вдалося пробитися у призери Євро (у 2001 та 2003 роках українці здобували «срібло», проте починаючи з Євро-2005 не проходили навіть до півфіналу).


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Після першого тайму українці поступалися з мінімальною різницею у рахунку (ворота української команди вразили Мігель Анхель Мельядо на 11-й хвилині та Франсіско Солана на 18-й, в той час як іспанці пропустили гол Ігоря Чернявського на 17-й хвилині), але в другому таймі пропустили ще два м’ячі — Боїса на 31-й хвилині та Адольфо на 32-й.

Нагадаємо, російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через нібито дискримінаційну поведінку вболівальників збірної України під час нещодавнього півфінального матчу Євро-2022 з футзалу.


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