Не жартуємо – Лукашенко погрожує відправити білоруську армію на Донбас

https://racurs.ua/ua/n166689-ne-jartuiemo-lukashenko-pogrojuie-vidpravyty-bilorusku-armiu-na-donbas.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, заявив, що в разі наступу України на Донбас білоруська армія дасть військову відповідь спільно з Росією.

Якщо Україна здійснить серйозні акції в напрямку Донецька та Луганська, Донбасу… Тоді білоруська армія зробить так само, як і російська, — сказав Лукашенко у розмові з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

На уточнення, чи це буде спільною відповіддю Росії та Білорусі, самопроголошений президент відповів «звичайно».

Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені вам пояснювати, — сказав Лукашенко.

Нещодавно білоруський диктатор заявив про намір стягнути до кордону з Україною «цілий контингент військових», щоб «захистити південний кордон».

.

А 28 січня Лукашенко сказав, що Білорусь воюватиме у двох випадках: якщо проти неї вчинять пряму агресію або «нападуть» на Росію. Після цього він сам заперечив і заявив, що не відправить військових на чужу територію.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б «максимум три-чотири дні».