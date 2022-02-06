У «червону» зону можуть потрапити ще 10 областей – дані МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166688-u-chervonu-zonu-mojut-potrapyty-sche-10-oblastey-dani-moz.html

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Карантин в Україні залишається суворим у двох регіонах — у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Ще чотири регіони — Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська — залишаються у «жовтій» зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на 6 лютого.

Рівень захворюваності в Україні становить 1 тис. 120 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві рівень захворюваності складає 962 на 100 тис. осіб.

Рівень госпіталізацій в країні складає 66,4 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Згідно з даними МОЗ, критеріям переходу в «червону» зону відповідають Вінницька, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

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Причому в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в «червону» зону достатньо двох.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні не поліпшилася. COVID-19 виявили у суботу, 5 лютого, в 27 тис. 851 хворого. Знову захворіло багато дітей — 2 тис. 597. Померли від ускладнень 109 пацієнтів.