В «красную» зону могут попасть еще 10 областей – данные Минздрава

https://racurs.ua/n166688-v-krasnuu-zonu-mogut-popast-esche-10-oblastey-dannye-minzdrava.html

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Карантин в Украине остается суровым в двух регионах — в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Еще четыре региона — Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавская — остаются в «желтой» зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 6 февраля.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 1 тыс. 120 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 962 на 100 тыс. человек.

Уровень госпитализаций в стране составляет 66,4 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Согласно данным Минздрава, критериям перехода в «красную» зону соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в «красную» зону достаточно двух.

Напомним, статистика коронавируса в Украине не улучшилась. COVID-19 обнаружили в субботу, 5 февраля, у 27 тыс. 851 больного. Снова заболели много детей — 2 тыс. 597. Умерли от осложнений коронавируса 109 пациентов.