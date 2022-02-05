Мужчина болеет коронавирусом с 2020 года – живет на карантине и не видит родных

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Как долго можно болеть коронавирусом — вопрос, который пока не имеет точного ответа. Например, житель Стамбула 14 месяцев сидит на карантине из-за 78 положительных тестов на COVID-19.

Мужчину зовут Музаффер Каясан, ему 56 лет. Он заболел коронавирусом в ноябре 2020 года и с тех пор должен соблюдать карантин. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Причиной такой длительной болезни, как рассказали медики, является крайне ослабленное состояние иммунной системы.

Мужчина страдает от лейкемии, поддерживать его жизнь после заражения коронавирусом удается лишь с помощью лекарств. Также три года назад он пережил операцию по пересадке костного мозга.

Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система ослаблена, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, — рассказал Каясан.

Хотя мужчину и выписали из больницы, он продолжает находиться на карантине и вынужден жить один. Из-за недуга, который никак не хочет его отпускать, мужчина уже очень долго не видел своих внуков.

В связи со сложной ситуацией Касаян, 14 месяцев отрезанный от своей семьи, обратился за помощью к властям.

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Источник: A Haber