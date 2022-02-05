Ермак пообещал рассмотреть предложения ЛДНР – ОП опроверг заявления СМИ

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Во время встречи нормандских советников в Париже глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал рассмотреть требования террористов ЛДНР, утверждают украинские СМИ.

Речь шла якобы о определении будущего особого статуса террористических группировок ЛНР и ДНР. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Согласно документу, попавшему в руки журналистов, Украина якобы пообещала представить свою реакцию на все предложения по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, которые выдвинули так называемые представители ЛДНР.

Также в документе якобы говорится о снятии экономической блокады и восстановлении социально-экономических связей с ОРДЛО.

Выходим из того, что к предстоящему заседанию контактной группы 9 февраля получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту дорожной карты, — заявили «представители» оккупантов Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

Письмо с обращением якобы адресовано спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ. Информацию об обязательствах Украины марионетки Кремля получили от российской стороны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.

Жаль, что некоторые украинские медиа ради хайпа и манипулятивной сенсационности падают на такой уровень, на котором они рассматривают оккупантов и их пропагандистские вбросы как достоверный источник, — заявил он в комментарии «Украинской правде».

Напомним, 26 января состоялись восьмичасовые переговоры представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации. Советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике.

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Однако достичь общего языка между Украиной и самопровозглашенными ЛДНР не удалось. Стороны решили провести консультации внутри своих стран и через две недели вновь встретиться в Берлине.

Источник: «Зеркало недели», «Украинская правда»