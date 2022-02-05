Єрмак пообіцяв розглянути пропозиції ЛДНР – ОП спростував заяви ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n166665-iermak-poobicyav-rozglyanuty-propozyciyi-ldnr-op-sprostuvav-zayavy-zmi.html

Ракурс

Під час зустрічі нормандських радників у Парижі очільник Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв розглянути вимоги терористів ЛДНР, стверджують українські ЗМІ.

Мова йшла нібито про визначення майбутнього особливого статусу терористичних утворень ЛНР та ДНР. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Згідно з документом, який потрапив до рук журналістів, Україна нібито пообіцяла представити свою реакцію на всі пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, які висунули так звані представники ЛДНР.

Також у документі нібито йдеться про зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв’язків з ОРДЛО.

Виходимо з того, що до майбутнього засідання контактної групи 9 лютого отримаємо від української сторони письмові позиції щодо нашого проекту дорожньої карти, — заявили «представники» окупантів Наталя Ніконорова та Владислав Дейнего.

Лист зі зверненням нібито адресований спецпредставнику чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ. Інформацію про зобов’язання України маріонетки Кремля отримали від російської сторони.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, яка з’явилася в ЗМІ.

Прикро, що деякі українські медіа заради хайпу та маніпулятивної сенсаційності падають на такий рівень, на якому вони розглядають окупантів та їхні пропагандистські вкиди як достовірне джерело, — заявив він у коментарі «Українській правді».

Нагадаємо, 26 січня відбулися восьмигодинні переговори представників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації. Радники лідерів «нормандської четвірки» на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке.

.

Однак досягнути спільної мови між Україною та самопроголошеними ЛДНР не вдалося. Сторони вирішили провести консультації всередині своїх країн і через два тижні знову зустрітися в Берліні.

Джерело: «Дзеркало тижня», «Українська правда»