Нова партія військової допомоги від США прибула в Україну

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США відправили до України нове озброєння на тлі зростання російської агресії та можливого вторгнення.

Восьма партія зброї прибула в Київ у суботу, 5 лютого. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, додавши відповідні фото.

Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили до України понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде, — зазначив очільник відомства у Twitter.

Нагадаємо, на початку січня представник Держдепу заявив, що в американському уряді обговорювали питання постачання в Україну ракетного комплексу Stinger.

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За даними телеканалу CNN, в адміністрації Байдена налаштовані песимістично після переговорів з Росією та розглядають можливість надати Україні більше зброї.

18 січня Україна отримала нову партію допомоги від Великої Британії, яка складається з легких протитанкових засобів. Нідерланди та Чехія теж готові надати Україні військову допомогу.