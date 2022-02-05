Новая партия военной помощи от США прибыла в Украину

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Ракурс

США отправили в Украину новое вооружение на фоне роста российской агрессии и возможного вторжения.

Восьмая партия оружия прибыла в Киев в субботу, 5 февраля. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, добавив соответствующие фото.

Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует, — отметил глава ведомства в Twitter.

Напомним, в начале января представитель Госдепа заявил, что в американском правительстве обсуждали вопросы поставок в Украину ракетного комплекса Stinger.

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По данным телеканала CNN, в администрации Байдена настроены пессимистично после переговоров с Россией и рассматривают возможность предоставить Украине больше оружия.

18 января Украина получила новую партию помощи от Великобритании, состоящую из легких противотанковых средств. Нидерланды и Чехия также готовы предоставить Украине военную помощь.