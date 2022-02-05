Тысячи людей приняли участие в «Марше единства» в Харькове

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В Харькове прошел «Марш единства», в котором приняли участие более 5 тыс. человек. Участники держали в руках украинские флаги и большой баннер с надписью «Харьков — это Украина».

Событие произошло в субботу, 5 февраля, марш стартовал от площади Конституции. Впереди колонны шли правоохранители и кинологи, пишет «Укринформ».

По словам координатора мероприятия Константина Немичева, на марше присутствовали представители более 80 общественных организаций.

Это мирная акция без политических призывов, которую Харьковский городской совет пытался запретить, ссылаясь на коронавирус и угрозу вероятных провокаций. Однако суд разрешил ее провести, — рассказал он.

После марша на площади Свободы начался патриотический митинг. По данным полиции, мирная акция прошла без драк и задержаний.

Надо показать, что Харьков — это Украина. Мы все едины, но ничего не боимся. На самом деле, они должны нас бояться. Мы здесь, на своей земле, в своем городе, — прокомментировал один из участников марша.

Напомним, во время такого же «Марша единства», который проводился в Харькове 22 февраля 2015 года, был совершен террористический акт. В результате взрыва, раздавшегося, когда мирное шествие проходило мимо Харьковского дворца спорта, погибли четыре человека, еще девять человек получили ранения.

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Источник: «Укринформ»