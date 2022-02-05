Названы самые модные цвета 2022 года

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Ракурс

Какие цвета будут самыми модными в 2022 году, рассказали дизайнеры испанского производителя Zara.

В первую очередь эксперты порекомендовали обратить внимание на одежду цвета оранжевой апельсиновой цедры. Об этом пишет портал Who What Wear.

В оранжевом оттенке предлагается приобрести платья, пальто, брюки, блузы и костюмы, состоящие из топов и брюк.

Также дизайнеры отмечают, что трендовым стал яркий неоново-розовый оттенок. Кроме того, сотрудники Zara отметили неугасающую популярность кобальтового синего и лимонно-желтого цветов.

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В пятерку модных цветов также входят все оттенки зеленого. Этот цвет отлично подойдет для платьев длины макси, пиджаков, блуз и аксессуаров.

Источник: Who What Wear