Фантастические возможности – Фирташ положительно оценил запуск Nord Stream 2

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Дмитрий Фирташ, украинский олигарх, который последние восемь лет живет в Австрии, прокомментировал возможный запуск российского газопровода «Северный поток-2».

По мнению бизнесмена, этот проект «открывает Украине фантастические возможности». Об этом Фирташе заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.

Также он считает, что уже слишком поздно вводить санкции против «Северного потока-2». Мол, даже если газопровод не запустят, у России есть три или четыре способа поставки газа в Европу в обход Украины.

Украина уже проиграла эту экономическую войну. Но у «Северного потока-2» есть и положительный эффект. Перед Украиной открываются фантастические возможности. У нас был старый контракт только с одной страной — Российской Федерацией. Мы были транзитной страной, не больше. Теперь у нас есть возможность стать безопасным центром газоснабжения в Европе с крупнейшими подземными хранилищами на континенте, — заявил Фирташ.

Бизнесмен уверен, что Украина может стать одним из крупнейших газовых трейдеров и «покупать газ у кого захочет».

Как известно, газопровод «Северный поток-2» Россия строит в обход Украины. Если его запустят, газ будет идти в Европу через Балтийское море, а не через украинские трубы. Это приведет к экономическим ущербам, а также ряду политических угроз.

Трубопровод строят с 2018 года в водах Балтийского моря российский «Газпром», немецкие компании Uniper и Wintershall, OMV из Австрии, Engie из Франции и Royal Dutch Shell со штаб-квартирой в Нидерландах. Стоимость проекта — больше 11,5 млрд дол.

Поскольку газ — это политический вопрос, то и последствия будут не только финансовыми. Правительства Украины и Польши уверены, что в новом газопроводе нет нужды, ведь существующие сети между Россией и Евросоюзом загружены газом не более чем на половину.

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Для украинцев «Северный поток-2» и отказ России от транспортировки газа через Украину будут означать более высокие цифры в платежках за коммунальные услуги. Также поставки без привлечения Украины позволят Путину давить на руководство европейских стран в своих интересах, шантажируя перебоями в снабжении топливом.

Источник: Die Presse