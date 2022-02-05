Фантастичні можливості – Фірташ позитивно оцінив запуск «Північного потоку-2»

https://racurs.ua/ua/n166661-fantastychni-mojlyvosti-firtash-pozytyvno-ocinyv-zapusk-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Дмитро Фірташ, український олігарх, який останні вісім років живе в Австрії, прокоментував можливий запуск російського газогону «Північний потік-2».

На думку бізнесмена, цей проект «відкриває для України фантастичні можливості». Про це Фірташ заявив в інтерв’ю австрійському виданню Die Presse.

Також він вважає, що вже надто пізно вводити санкції проти «Північного потоку-2». Мовляв, навіть якщо газогін не запустять, Росія має три або чотири способи постачання газу до Європи в обхід України.

Україна вже програла цю економічну війну. Але «Північний потік-2» має і позитивний ефект. Для України відкриваються фантастичні можливості. Ми мали старий контракт лише з однією країною — Російською Федерацією. Ми були транзитною країною, не більше. Тепер ми маємо можливість стати безпечним центром газопостачання в Європі з найбільшими підземними сховищами на континенті, — заявив Фірташ.

Бізнесмен впевнений, що Україна може стати одним із найбільших газових трейдерів та «купувати газ у кого захоче».

Як відомо, газогін «Північний потік-2» Росія будує в обхід України. Якщо його запустять, газ ітиме в Європу через Балтійське море, а не через українські труби. Це призведе до економічних збитків, а також низки політичних загроз.

Трубопровід будують з 2018 року у водах Балтійського моря російський «Газпром», німецькі компанії Uniper та Wintershall, OMV з Австрії, Engie з Франції та Royal Dutch Shell зі штаб-квартирою в Нідерландах. Вартість проекту — понад 11,5 млрд дол.

Оскільки газ — це політичне питання, то й наслідки будуть не лише фінансові. Уряди України та Польщі впевнені, що в новому газогоні немає потреби, адже наявні мережі між Росією та Євросоюзом завантажені газом не більш як на половину.

.

Для українців «Північний потік-2» і відмова Росії від транспортування газу через Україну означатимуть вищі цифри в платіжках за комунальні послуги. Також поставки без залучення України дозволять Путіну тиснути на керівництво європейських країн у своїх інтересах, шантажуючи перебоями в постачанні палива.

Джерело: Die Presse