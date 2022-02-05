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Названо наймодніші кольори 2022 року
Названо наймодніші кольори 2022 рокуhttps://racurs.ua/ua/n166662-nazvano-naymodnishi-kolory-2022-roku.htmlРакурс
Які кольори будуть наймоднішими у 2022 році, розповіли дизайнери іспанського виробника Zara.
Насамперед експерти порекомендували звернути увагу на одяг кольору помаранчевої апельсинової цедри. Про це пише портал Who What Wear.
У помаранчевому відтінку пропонується придбати сукні, пальта, штани, блузи та костюми, що складаються з топів та штанів.
Також дизайнери відзначають, що трендовим став яскравий неоново-рожевий відтінок. Крім того, співробітники Zara відзначили продовження популярності кобальтового синього та лимонно-жовтого кольорів.
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До п’ятірки модних кольорів також входять усі відтінки зеленого. Цей колір чудово підійде для суконь довжини максі, піджаків, блуз та аксесуарів.
Джерело: Who What Wear
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