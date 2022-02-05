Названо наймодніші кольори 2022 року

https://racurs.ua/ua/n166662-nazvano-naymodnishi-kolory-2022-roku.html

Ракурс

Які кольори будуть наймоднішими у 2022 році, розповіли дизайнери іспанського виробника Zara.

Насамперед експерти порекомендували звернути увагу на одяг кольору помаранчевої апельсинової цедри. Про це пише портал Who What Wear.

У помаранчевому відтінку пропонується придбати сукні, пальта, штани, блузи та костюми, що складаються з топів та штанів.

Також дизайнери відзначають, що трендовим став яскравий неоново-рожевий відтінок. Крім того, співробітники Zara відзначили продовження популярності кобальтового синього та лимонно-жовтого кольорів.

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До п’ятірки модних кольорів також входять усі відтінки зеленого. Цей колір чудово підійде для суконь довжини максі, піджаків, блуз та аксесуарів.

Джерело: Who What Wear