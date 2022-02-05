Как вылечить постковидный синдром – рекомендации врачей

https://racurs.ua/n166660-kak-vylechit-postkovidnyy-sindrom-rekomendacii-vrachey.html

Ракурс

Осложнения после коронавируса получили название постковидный синдром. Это означает, что некоторые симптомы коронавируса остаются даже после выздоровления.

Такое состояние оказывает негативное влияние на здоровье человека. Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, сообщает «РБК-Украина».

Основные симптомы постковидного синдрома:

истощение,

длительный кашель,

одышка,

потеря обоняния и вкуса,

нарушение сна,

тревожность,

депрессия,

выпадение волос.

Симптомы могут сохраняться в течение длительного времени. Время от времени они могут усиливаться или уменьшатся.

Чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют соблюдать общие правила здорового образа жизни:

.

нормализовать сон и спать не менее 7−8 часов в сутки,

сбалансированно питаться,

делать физические упражнения,

больше гулять на свежем воздухе,

делать упражнения для тренировок мозга и когнитивных способностей.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.

Источник: «РБК-Украина»