Як вилікувати постковідний синдром – рекомендації лікарів

Як вилікувати постковідний синдром — рекомендації лікарівhttps://racurs.ua/ua/n166660-yak-vylikuvaty-postkovidnyy-syndrom-rekomendaciyi-likariv.htmlРакурс
Ускладнення після коронавірусу отримали назву постковідний синдром. Це означає, що деякі симптоми коронавірусу залишаються навіть після одужання.
Такий стан негативно впливає на здоров’я людини. Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно, повідомляє «РБК-Україна».
Основні симптоми постковідного синдрому:
- виснаження,
- тривалий кашель,
- задишка,
- втрата нюху і смаку,
- порушення сну,
- тривожність,
- депресія,
- випадіння волосся.
Симптоми можуть зберігатися впродовж тривалого часу. Час від часу вони можуть посилюватися або ж послаблюватися.
Щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя:
- нормалізувати сон і спати не менше 7−8 годин на добу,
- збалансовано харчуватися,
- робити фізичні вправи,
- більше гуляти на свіжому повітрі,
- робити вправи для тренувань мозку та когнітивних здібностей.
Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.
Джерело: «РБК-Україна»