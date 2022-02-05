Як вилікувати постковідний синдром – рекомендації лікарів

https://racurs.ua/ua/n166660-yak-vylikuvaty-postkovidnyy-syndrom-rekomendaciyi-likariv.html

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Ускладнення після коронавірусу отримали назву постковідний синдром. Це означає, що деякі симптоми коронавірусу залишаються навіть після одужання.

Такий стан негативно впливає на здоров’я людини. Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно, повідомляє «РБК-Україна».

Основні симптоми постковідного синдрому:

виснаження,

тривалий кашель,

задишка,

втрата нюху і смаку,

порушення сну,

тривожність,

депресія,

випадіння волосся.

Симптоми можуть зберігатися впродовж тривалого часу. Час від часу вони можуть посилюватися або ж послаблюватися.

Щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя:

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нормалізувати сон і спати не менше 7−8 годин на добу,

збалансовано харчуватися,

робити фізичні вправи,

більше гуляти на свіжому повітрі,

робити вправи для тренувань мозку та когнітивних здібностей.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.

Джерело: «РБК-Україна»