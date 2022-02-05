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Ракурс
Як вилікувати постковідний синдром – рекомендації лікарів

Як вилікувати постковідний синдром — рекомендації лікарів

5 лют 2022, 17:36
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Ускладнення після коронавірусу отримали назву постковідний синдром. Це означає, що деякі симптоми коронавірусу залишаються навіть після одужання.

Такий стан негативно впливає на здоров’я людини. Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно, повідомляє «РБК-Україна».

Основні симптоми постковідного синдрому:

  • виснаження,
  • тривалий кашель,
  • задишка,
  • втрата нюху і смаку,
  • порушення сну,
  • тривожність,
  • депресія,
  • випадіння волосся.

Симптоми можуть зберігатися впродовж тривалого часу. Час від часу вони можуть посилюватися або ж послаблюватися.

Щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя:


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  • нормалізувати сон і спати не менше 7−8 годин на добу,
  • збалансовано харчуватися,
  • робити фізичні вправи,
  • більше гуляти на свіжому повітрі,
  • робити вправи для тренувань мозку та когнітивних здібностей.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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