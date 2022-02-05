Бойовики атакували селище під Маріуполем, використавши безпілотник

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Ракурс

Російські окупанти з безпілотника скинули саморобні вибухові пристрої на селище Павлопіль під Маріуполем.

Інцидент трапився в суботу, 5 лютого. Внаслідок вибуху постраждалих немає. Про це повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі.

За його словами, бойовики скинули чотири саморобні вибухові пристрої близько 12.15.

Удар припав на будівлю школи та житлові приватні будинки на вулиці Молодіжній. На місці події працює поліція.

Два пристрої потрапили в недіючу школу та пошкодили дах. Ще два впали поруч із житловим будинком, пошкодивши два вікна, — розповів Куркчі.

За даними прес-служби ООС, 5 лютого російські найманці обстріляли позиції ЗСУ, український військовий дістав поранення.

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Нагадаємо, що план російського вторгнення в Україну опублікували німецькі журналісти. Задум Кремля передбачає блокаду великих міст та активізацію розміщених в них агентурних осередків.

Росіяни хочуть створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити в концентраційні табори.