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Ракурс
Боевики атаковали поселок под Мариуполем, использовав беспилотник

Боевики атаковали поселок под Мариуполем, использовав беспилотник

5 фев 2022, 16:51
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Российские оккупанты с беспилотника сбросили самодельные взрывные устройства в поселок Павлополь под Мариуполем.

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля. В результате взрыва пострадавших нет. Об этом сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи.

По его словам, боевики сбросили четыре самодельных взрывных устройства около 12.15.

Удар пришелся на здание школы и жилые частные дома на улице Молодежной. На месте происшествия работает полиция.

Два устройства попали в недействующую школу и повредили крышу. Еще два упали рядом с жилым домом, повредив два окна, — рассказал Куркчи.

По данным пресс-службы ООС, 5 февраля российские наемники обстреляли позиции ВСУ, украинский военный получил ранения.


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Напомним, что план российского вторжения в Украину опубликовали немецкие журналисты. Замысел Кремля предполагает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек.

Россияне хотят создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Источник: Ракурс


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