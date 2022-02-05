Притула придумал название для своей партии – детали

https://racurs.ua/n166658-pritula-pridumal-nazvanie-dlya-svoey-partii-detali.html

Ракурс

Сергей Притула, бывший кандидат в мэры Киева от партии «Голос» и телеведущий, создает новую политическую партию «24 августа».

Сейчас проходит встреча инициативных групп по сбору подписей для создания партии. Об этом узнали журналисты «Украинской правды».

Полное название новой политсилы — «Политическая партия 24 августа». Притула долго размышлял над названием своей партии.

Это достаточно ответственное дело. Есть очень много места для креатива. Очень хочется не ошибиться и предложить нашим избирателям то название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия, — комментировал ранее политик.

.



Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Притула, который в 2020 году баллотировался в меры Киева от партии «Голос», объявил о создании собственной политической партии.

Источник: «Украинская правда»