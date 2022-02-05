Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Притула придумал название для своей партии – детали

Притула придумал название для своей партии — детали

5 фев 2022, 16:22
999

Сергей Притула, бывший кандидат в мэры Киева от партии «Голос» и телеведущий, создает новую политическую партию «24 августа».

Сейчас проходит встреча инициативных групп по сбору подписей для создания партии. Об этом узнали журналисты «Украинской правды».

Полное название новой политсилы — «Политическая партия 24 августа». Притула долго размышлял над названием своей партии.

Это достаточно ответственное дело. Есть очень много места для креатива. Очень хочется не ошибиться и предложить нашим избирателям то название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия, — комментировал ранее политик.


.

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Притула, который в 2020 году баллотировался в меры Киева от партии «Голос», объявил о создании собственной политической партии.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров