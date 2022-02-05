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Ракурс
Президент Турции после встречи с Зеленским заболел коронавирусом

Президент Турции после встречи с Зеленским заболел коронавирусом

5 фев 2022, 15:49
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заболел коронавирусом через день после визита в Киев, где он встречался с Владимиром Зеленским.

Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным, — сообщил 5 февраля турецкий президент в Twitter.

По его словам, болезнь проходит легко и он продолжит работать из дома. Эрдоган уточнил, что заразился штаммом «Омикрон».

Напомним, 3 февраля стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел коронавирусом.


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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Киеве. Президент Украины заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, которое сегодня подписали стороны, поможет уже в ближайшее время достичь 10 млрд долл. торгового баланса между странами за год. В прошлом году этот баланс вырос на рекордные 60% до 7,5 млрд долл.

Также Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за желание стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

Источник: Ракурс


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