Президент Туреччини після зустрічі з Зеленським захворів на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n166657-prezydent-turechchyny-pislya-zustrichi-z-zelenskym-zahvoriv-na-koronavirus.html

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган захворів на коронавірус через день після візиту в Київ, де він зустрічався з Володимиром Зеленським.

Результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним, — повідомив 5 лютого турецький президент у Twitter.

За його словами, хвороба проходить легко і він продовжить працювати з дому. Ердоган уточнив, що заразився штамом «Омікрон».

Нагадаємо, 3 лютого ​​стало відомо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на коронавірус.

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Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели переговори у Києві. Президент України заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яку підписали сторони, допоможе вже найближчим часом досягти 10 млрд дол. торгового балансу між країнами за рік. Торік цей баланс виріс на рекордні 60% до 7,5 млрд дол.

Також Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за бажання стати посередником у переговорах між Україною та РФ.