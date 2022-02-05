Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Президент Туреччини після зустрічі з Зеленським захворів на коронавірус

Президент Туреччини після зустрічі з Зеленським захворів на коронавірус

5 лют 2022, 15:49
999

Президент Туреччини Реджеп Ердоган захворів на коронавірус через день після візиту в Київ, де він зустрічався з Володимиром Зеленським.

Результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним, — повідомив 5 лютого турецький президент у Twitter.

За його словами, хвороба проходить легко і він продовжить працювати з дому. Ердоган уточнив, що заразився штамом «Омікрон».

Нагадаємо, 3 лютого ​​стало відомо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на коронавірус.


.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели переговори у Києві. Президент України заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яку підписали сторони, допоможе вже найближчим часом досягти 10 млрд дол. торгового балансу між країнами за рік. Торік цей баланс виріс на рекордні 60% до 7,5 млрд дол.

Також Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за бажання стати посередником у переговорах між Україною та РФ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів