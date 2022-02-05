Магнітна буря накриє Україну – прогноз (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n166656-magnitna-burya-nakryie-ukrayinu-prognoz-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 6 лютого, в неділю, очікується переважно без опадів.

Лише на сході та півдні країни прогнозується невеликий сніг та дощ. Вітер західний, південно-західний, 6−12 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві протягом доби очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 2° морозу, а вдень — 2° тепла.

Погода у Львові теж прогнозується без опадів. Вночі синоптики обіцяють до 2° нижче нуля, вдень температура становитиме 2° з позначкою плюс.

Погода в Харкові буде хмарною, очікується невеликий сніг. Стовпчики термометрів уночі покажуть 3° морозу, вдень піднімуться до 1° вище нуля.

Погода в Одесі очікується з невеликим дощем. Температура вночі становитиме 0°, вдень підніметься до 5°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується слабка помірна магнітна буря.

.

Джерело: Gismeteo