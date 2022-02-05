Жінки з «Талібану» попросили притулку в Норвегії. Фото: esquire.ru

https://racurs.ua/ua/n166655-jinky-z-talibanu-poprosyly-prytulku-v-norvegiyi.html

Ракурс

Учасниці делегації терористичної організації Талібан попросили притулку в Норвегії.

Жінки, які прибули в Осло у складі делегації Талібану, подали прохання про надання їм притулку. Делегація талібів відвідала Осло з 23 по 25 січня. Таку заяву зробив директор Департаменту інформаційних технологій Міністерства закордонних справ Афганістану Хируллу Шинварі у Twitter.

Жінки, яких запросили на зустріч до Норвегії, тепер попросили там притулку, — йдеться у повідомленні.

РІА «Новости» пише, що директор Департаменту економіки афганського МЗС Шафі Азам заявив, що жінки та молодь Афганістану часто виправдовуються захистом громадянських свобод населення, щоб отримати притулок за кордоном. Посадовець упевнений, що таким чином ці люди дискредитують Афганістан заради особистої вигоди.

.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Міністерство ісламської орієнтації терористичного руху Талібан затвердило нові правила в Афганістані. Вони забороняють слухати музику в машинах. Жінок без хіджабу в автомобілях теж заборонили возити.

Джерело: РІА «Новости»