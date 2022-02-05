Женщины из «Талибана» попросили убежища в Норвегии. Фото: esquire.ru

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Участницы делегации террористической организации Талибан попросили убежища в Норвегии.

Женщины, прибывшие в Осло в составе делегации Талибана, подали прошение о предоставлении им убежища. Делегация талибов посетила Осло с 23 по 25 января. Такое заявление сделал директор Департамента информационных технологий Министерства иностранных дел Афганистана Хируллу Шинвари в Twitter.

Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища, — говорится в сообщении.

РИА «Новости» пишет, что директор Департамента экономики афганского МИД Шкафу Азам заявил, что женщины и молодежь Афганистана часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за границей. Чиновник уверен, что таким образом эти люди дискредитируют Афганистан ради личной выгоды.

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Напомним, в декабре 2021 года Министерство исламской ориентации террористического движения Талибан утвердило новые правила в Афганистане. Они запрещают слушать музыку в машинах. Женщин без хиджаба в автомобилях тоже запретили возить.

Источник: РИА «Новости»