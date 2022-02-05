Магнитная буря накроет Украину — прогноз (КАРТА)https://racurs.ua/n166656-magnitnaya-burya-nakroet-ukrainu-prognoz-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 6 февраля, в воскресенье, ожидается преимущественно без осадков.
Только на востоке и юге страны прогнозируется небольшой снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, 6−12 м/с.
Погода в Киеве в течение суток ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 2° мороза, а днем — 2° тепла.
Погода во Львове прогнозируется без осадков. Ночью синоптики обещают до 2° ниже нуля, днем температура составит 2° с отметкой плюс.
Погода в Харькове будет облачной, ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут 3° мороза, днем поднимутся до 1° выше нуля.
Погода в Одессе ожидается без существенных осадков. Температура ночью будет 0°, днем поднимется до 5°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.
Источник: Gismeteo