Магнитная буря накроет Украину – прогноз (КАРТА)

https://racurs.ua/n166656-magnitnaya-burya-nakroet-ukrainu-prognoz-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 6 февраля, в воскресенье, ожидается преимущественно без осадков.

Только на востоке и юге страны прогнозируется небольшой снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, 6−12 м/с.

Погода в Киеве в течение суток ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 2° мороза, а днем — ​​2° тепла.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Ночью синоптики обещают до 2° ниже нуля, днем ​​температура составит 2° с отметкой плюс.

Погода в Харькове будет облачной, ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут 3° мороза, днем ​​поднимутся до 1° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается без существенных осадков. Температура ночью будет 0°, днем ​​поднимется до 5°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

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Источник: Gismeteo