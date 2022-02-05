Притула придумав назву для своєї партії — деталіhttps://racurs.ua/ua/n166658-prytula-prydumav-nazvu-dlya-svoieyi-partiyi-detali.htmlРакурс
Сергій Притула, колишній кандидат у мери Києва від партії «Голос» і телеведучий, створює нову політичну партію «24 серпня».
Зараз проходить зустріч ініціативних груп зі збору підписів для створення партії. Про це дізналися журналісти «Української правди».
Повна назва нової політсили — «Політична партія «24 серпня». Притула довго роздумував над назвою власної партії.
Це достатньо відповідальна справа. Є дуже багато місця для креативу. Дуже хочеться не помилитися та запропонувати нашим виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія, — коментував раніше політик..
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Притула, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії «Голос», оголосив про створення власної політичної партії.
Джерело: «Українська правда»