Притула придумав назву для своєї партії – деталі

https://racurs.ua/ua/n166658-prytula-prydumav-nazvu-dlya-svoieyi-partiyi-detali.html

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Сергій Притула, колишній кандидат у мери Києва від партії «Голос» і телеведучий, створює нову політичну партію «24 серпня».

Зараз проходить зустріч ініціативних груп зі збору підписів для створення партії. Про це дізналися журналісти «Української правди».

Повна назва нової політсили — «Політична партія «24 серпня». Притула довго роздумував над назвою власної партії.

Це достатньо відповідальна справа. Є дуже багато місця для креативу. Дуже хочеться не помилитися та запропонувати нашим виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія, — коментував раніше політик.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Притула, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії «Голос», оголосив про створення власної політичної партії.

Джерело: «Українська правда»