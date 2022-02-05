Чоловік хворіє на коронавірус з 2020 року – живе на карантині і не бачить рідних

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Як довго можна хворіти на коронавірус — питання, на яке поки що немає точної відповіді. Наприклад, мешканець Стамбула 14 місяців сидить на карантині через 78 позитивних тестів на COVID-19.

Чоловіка звуть Музаффер Каясан, йому 56 років. Він захворів на коронавірус у листопаді 2020 року і з того часу повинен дотримуватися карантину. Про це повідомляє телеканал A Haber.

Причиною такої тривалої хвороби, як розповіли медики, є вкрай ослаблена імунна система.

Чоловік страждає від лейкемії, підтримувати його життя після зараження коронавірусом вдається лише за допомогою ліків. Також три роки тому він пережив операцію з пересадки кісткового мозку.

Коли ми запитуємо наших учених та лікарів, вони кажуть, що моя імунна система ослаблена, тому що у мене лейкемія, і вони підтримують моє життя протягом 14 місяців за допомогою ліків, — розповів Каясан.

Хоча чоловіка і виписали з лікарні, він продовжує перебувати на карантині та мусить жити один. Через хворобу, яка ніяк не хоче його відпускати, чоловік уже дуже довго не бачив своїх онуків.

У зв’язку зі складною ситуацією Касаян, який 14 місяців відрізаний від своєї сім’ї, звернувся за допомогою до влади.

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Джерело: A Haber