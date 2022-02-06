Лукашенко приглашает Украину присоединиться к Союзному государству

https://racurs.ua/n166687-lukashenko-priglashaet-ukrainu-prisoedinitsya-k-souznomu-gosudarstvu.html

Ракурс

Александр Лукашенко, белорусский диктатор, считает, что Украина может войти в Союзное государство в ближайшие 15 лет.

Так он ответил на вопрос, каким видит будущее Союзного государства. Такое заявление прозвучало в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите о сроке 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической, тоже присоединятся, — заявил Лукашенко.

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Как известно, Союзное государство России и Беларуси — это надгосударственное объединение, в котором поэтапно организуется единое политическое, экономическое, военное, таможенное, рыночное и культурное пространство.

Напомним, Александр Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы «максимум три-четыре дня».