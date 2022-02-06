Саша, голос! Лукашенко заявил, что война с Украиной продолжалась бы три-четыре дня (ВИДЕО)

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Александр Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы «максимум три-четыре дня».

Самопровозглашенный лидер Беларуси снова разговорился на тему Украины.

Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку и покажем… И как только немного запахло, Володя Зеленский сразу тряхнул, — цитирует диктатора государственное агентство БЕЛТА.

По его мнению, «ОДКБ показало — пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша». Такие откровения Лукашенко прозвучали в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Кроме того, Лукашенко готовится к якобы нападению Европы на его страну.

В Европе будет проще. Они что этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-либо оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте, — заявил Лукашенко.

Это не первое его громкое заявление по поводу Украины во время нового обострения между РФ и Киевом. Ранее Лукашенко хотел вмешаться и в религиозную жизнь Украины. В январе он подвел дополнительные войска к границе с Украиной, а в феврале проводит с Путиным масштабные военные учения.

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