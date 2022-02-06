А затем мы создали 95-й и опять всех… Президент поздравил жену с днем рождения

https://racurs.ua/n166671-a-zatem-my-sozdali-95-y-i-opyat-vseh-prezident-pozdravil-jenu-s-dnem-rojdeniya.html

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Владимир Зеленский 6 февраля поздравил жену Елену с днем ​​рождения. Первой леди сегодня исполнилось 44 года.

Президент Украины на своих страницах в соцсетях поздравил супругу. Он опубликовал длинный текст и проиллюстрировал его фотографией.

Напомним, что Зеленской в ​​свое время хотели создать собственный офис в ОП, она во время каденции мужа в должности президента занимается реформой школьного питания вместе с Евгением Клопотенко, а также ее команда работает над созданием украиноязычных аудиогидов в известных музеях мира.

Елена Владимировна Зеленская (девичья фамилия Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге). Она сценаристка, автор Студии «Квартал 95».

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С Зеленским Елена училась в параллельных классах местной гимназии № 95, но общаться они начали позже, когда Елена была студенткой строительного факультета Криворожского университета, а Зеленский учился в Криворожском экономическом институте. Они встречались восемь лет, в 2003 году зарегистрировали брак. Супруги воспитывают двоих детей: Кирилла и Александру.