Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
А потім ми створили 95-й і знов всіх… Президент привітав дружину з днем народження

А потім ми створили 95-й і знов всіх… Президент привітав дружину з днем народження

6 лют 2022, 09:28
999

Володимир Зеленський 6 лютого привітав свою дружину Олену із днем народження. Першій леді сьогодні виповнилося 44 роки.

Президент України на своїх сторінках в соцмережах привітав дружину. Він опублікував довгий текст та проілюстрував його фото.

Нагадаємо, що Зеленській свого часу мали створити власний офіс в ОП, вона під час каденції чоловіка на посаді президента займається реформою шкільного харчування разом із Євгеном Клопотенком, а також її команда працює над створенням україномовних аудіогідів у відомих музеях світу.

Олена Зеленська, фото- ФБ В.Зеленського

Олена Володимирівна Зеленська (дівоче прізвище Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі). Вона сценаристка, авторка Студії «Квартал 95».


.

Із Зеленським Олена навчалася у паралельних класах місцевої гімназії № 95, але спілкуватися почали пізніше, коли Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького університету, а Зеленський навчався у Криворізькому економічному інституті. Вони зустрічалися вісім років, 2003 року зареєстровали шлюб. Подружжя виховує двох дітей: Кирила й Олександру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів