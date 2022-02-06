А потім ми створили 95-й і знов всіх… Президент привітав дружину з днем народження

https://racurs.ua/ua/n166671-a-potim-my-stvoryly-95-y-i-znov-vsih-prezydent-pryvitav-drujynu-z-dnem-narodjennya.html

Ракурс

Володимир Зеленський 6 лютого привітав свою дружину Олену із днем народження. Першій леді сьогодні виповнилося 44 роки.

Президент України на своїх сторінках в соцмережах привітав дружину. Він опублікував довгий текст та проілюстрував його фото.

Нагадаємо, що Зеленській свого часу мали створити власний офіс в ОП, вона під час каденції чоловіка на посаді президента займається реформою шкільного харчування разом із Євгеном Клопотенком, а також її команда працює над створенням україномовних аудіогідів у відомих музеях світу.

Олена Володимирівна Зеленська (дівоче прізвище Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі). Вона сценаристка, авторка Студії «Квартал 95».

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Із Зеленським Олена навчалася у паралельних класах місцевої гімназії № 95, але спілкуватися почали пізніше, коли Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького університету, а Зеленський навчався у Криворізькому економічному інституті. Вони зустрічалися вісім років, 2003 року зареєстровали шлюб. Подружжя виховує двох дітей: Кирила й Олександру.